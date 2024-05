Sandy e Lucas Lima são flagrados saindo juntos pela porta dos fundos

Sandy e Lucas Lima chamaram atenção ao saírem juntos de um evento de carros na noite desta quarta-feira (15), em São Paulo. O ex-casal não escapou dos flashes dos fotógrafos presentes.

Sorridente, a cantora demonstrou simpatia ao parar para atender alguns fãs que a aguardavam, enquanto Lucas Lima cumprimentou algumas pessoas, mas preferiu se afastar discretamente.

Durante o evento, Sandy subiu ao palco para uma apresentação ao lado de Pitty, Andreas Kisser e Fábio Porchat, seu par no filme “Evidências do Amor”, com quem cantou a música Evidências. Lucas compartilhou vídeos da performance da ex-mulher em seu Instagram.

Além disso, Sandy e Lucas Lima já afirmaram em várias entrevistas que mantêm uma ótima relação, mesmo após o divórcio. No último domingo (12), Dia das Mães, o músico a homenageou nas redes sociais.

“Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também. Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia para todas as mães”, disse Lucas, que postou fotos de Sandy, com quem tem um filho, Theo.