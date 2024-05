Casinhas para cães construídas por detentos são doadas para o RS

Cachorros vítimas das enchentes que assolam 460 municípios do Rio Grande do Sul vão receber casinhas para acolhimento. Os abrigos caninos foram construídos por detentos da Penitenciária Industrial de Cascavel, no oeste do Paraná, e estão sendo doados para famílias gaúchas.

Até o momento, segundo a Polícia Penal paranaense, 600 casinhas serão enviadas ao RS conforme forem sendo produzidas. 108 já estão prontas e 24 delas estão a caminho de Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas no estado gaúcho.

Projeto social

A doação das casinhas para cães afetados com a enchente no RS faz parte de um projeto social intitulado "Pipoca". A iniciativa foi criada por policias penais do Paraná em parceria com a ONG Latidos do Bem. Além das casinhas também estão sendo enviadas, dentro das estruturas, vários cobertores.