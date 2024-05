Voluntários incentivam adoção de animais resgatados nas cheias no RS

Voluntários e agentes das forças de segurança do Rio Grande do Sul já resgataram mais de 12 mil animais de estimação e silvestres afetados pelas chuvas no estado. Segundo a secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), os animais resgatados são principalmente, cães e gatos, mas também aves, guaxinins e cavalos.

Em Porto Alegre, a prefeitura calcula que 4,8 mil animais foram resgatados de áreas alagadas, incluindo bichos encontrados sem seus tutores.

Resgates

Os resgates são descentralizados, ou seja, ocorrem em diversos pontos do estado e por diversas pessoas. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por exemplo, enviou uma equipe para dar apoio ao Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad), uma organização não governamental que está atuando no estado.

Pelas redes sociais, a vereadora Bruna Molz (Republicanos), de Santa Cruz do Sul, tem compartilhado inúmeros resgates de animais no município. "Choramos de alegria, tudo, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena! Escutamos ela chorando muito triste e vasculhamos a rua procurando a casa!! Equipe maravilhosa, nossos heróis", publicou ao mostrar um dos resgates.

Também pelas redes sociais, a prefeitura de Lajeado publicou um vídeo mostrando um abrigo improvisado para os animais resgatados na região. "Para ajudar, um grupo de voluntários organizou baias em um espaço público no Parque do Imigrante para atender desde patos e galinhas até cães e gatos", publicaram.

A secretaria de Proteção Animal (Sempa) de São Leopoldo lança um apelo à comunidade local para recrutar voluntários que possam ajudar no abrigo de animais. O abrigo tem mais de 700 animais resgatados.



Famosos se engajando

Com o número de resgates, diversos famosos e organizações de solidarizaram com a causa. A ativista Luísa Mell viajou para ajudar e quebrou duas costelas durante um dos resgates; a cantora Luísa Sonza, adotou uma gatinha resgatada e deu a ela o nome de Elis Regina; Marina Ruy Barbosa se juntou a uma empresa de ração de gatos e cachorros para doar 10 toneladas de ração para os animais do Rio Grande do Sul; e as apresentadoras Xuxa e Angélica, que juntamente com o comediante Whindersson Nunes, o cantor Junno e o dono da agência de modelos Way Model, Anderson Baumgartner, iniciaram a iniciativa “Procura-se um Amigo”.

Tragédia

O número de mortes no Rio Grande do Sul subiu para 154. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira (17/5), 806 pessoas ficaram feridas por causa das enchentes que atingem 461 municípios do estado. Ao todo, 2.281.830 de gaúchos foram afetados, 540.192 estão desalojados e 77.199 foram encaminhados para abrigos públicos.