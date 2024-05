Copa do Mundo Feminina no Brasil: saiba quais estádios vão receber jogos

O Brasil foi escolhido na madrugada desta sexta-feira (17/5) como o país sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, vencendo a disputa com as candidaturas de Alemanha, Bélgica e Holanda, e recebendo a honra de hospedar a primeira edição do torneio na América Latina.

A votação que decidiu a anfitriã do torneio ocorreu na cidade de Bangkok, na Tailândia, e contou com 119 favoráveis ao Brasil contra 78 para as outras candidaturas. Houve 101 abstenções.

O Brasil terá, ao todo, 10 cidades sedes, que vão receber o evento em seus estádios. Os que terão mais jogos serão o Mineirão, em Belo Horizonte, que terá 8 partidas incluindo cinco partidas na primeira fase — uma nas oitavas, uma nas quartas e a disputa do terceiro lugar — e o Mané Garrincha, em Brasília, que também terá oito jogos — com cinco da fase de grupos, um de oitavas, um das quartas e uma semifinal.

O Maracanã, que receberá sete jogos, será o palco da abertura da competição, que contará com a Seleção Brasileira e um time a definir, e também a final do torneio.

Será a terceira final recebida no estádio. A primeira foi em 1950, na Copa do Mundo Masculina que sagrou o Uruguai campeão em cima do Brasil, por 2X1, e em 2014, também no torneio masculino, em que a Alemanha venceu a Argentina por 1x0.

Veja todos os estádios:

Mané Garrincha (Brasília): 8 jogos – 44.099 lugares no evento

Mineirão (Belo Horizonte): 8 jogos – 27.653 lugares no evento

Maracanã (Rio): 7 jogos – 72.689 lugares no evento

Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata): 7 jogos – 22.286 lugares no evento

Neo Química Arena (São Paulo): 7 jogos – 46.156 lugares no evento

Arena Fonte Nova (Salvador): 6 jogos – 38.733 lugares no evento

Beira-Rio (Porto Alegre): 6 jogos – 27.754 lugares no evento

Arena Castelão (Fortaleza): 6 jogos – 24.254 lugares no evento

Arena Amazônia (Manaus): 4 jogos – 26.948 lugares no evento

Arena Pantanal (Cuiabá): 4 jogos – 26.386 lugares no evento