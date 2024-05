Incêndio em polo petroquímico mata funcionário e deixa 3 feridos em Goiás

Um incêndio deixou três pessoas feridas e uma vítima fatal, na tarde deste domingo (19/5), em uma ditribuidora de combustíveis na cidade de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, as vítimas são funcionárias da empresa.

Dois feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião, em Senador Canedo, enquanto o terceiro foi para um hospital particular em Goiânia. O fogo, segundo os bombeiros, já foi controlado por meio de "técnicas avançadas de combate a incêndios urbanos e espuma especializada". O incidente ocorreu na casa de bombas da distribuidora.

O Corpo de Bombeiros afirmou aguardar a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para recolhimento do corpo do funcionário que morreu. O IML informou que fará primeiros levantamentos e a perícia do local de morte ainda neste domingo.

Confira o vídeo: