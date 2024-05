Rio Grande do Sul: Guaíba volta a subir após redução no fim de semana

O cenário do lago Guaíba, que inundou a capital do Rio Grande do Sul durante as fortes tempestades que atingiram o estado, apresenta níveis elevados em torno de 4,29 metros. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o nível das águas deve reduzir para abaixo dos 4 metros durante a semana.

Apesar da redução gradual observada no domingo (19), quando os valores chegaram a 4,14 metros, o nível do lago permanece acima da cota de inundação que é de 3 metros. A principal preocupação é de como será a descida e sua duração em função de possíveis chuvas e efeitos dos ventos durante a semana.

Afluentes



Os rios afluentes ao Guaíba apresentam redução dos níveis de água. Segundo o IPH, os rios Taquari e Caí estão em recessão em níveis moderados, já o rio dos Sinos e o Jacuí estão com níveis elevados com redução lenta.

Previsão de níveis

Por conta da instabilidade dos níveis das águas do Guaíba e seus afluentes, o cenário previsto para a semana é de cheia duradoura, com redução lenta. “Chuvas durante a semana também poderão contribuir com elevação dos níveis e prolongar a cheia acima de 3 metros em junho”, reforça o instituto.

Previsão do tempo

Na previsão do MetSul para a semana, as chuvas são esperadas junto com a chegada de uma nova massa de ar frio. “Na quarta-feira (22), uma frente fria se organiza no oeste e no sul gaúcho com chuva ao longo do dia e que será moderada a forte em muitos municípios destas regiões”, acrescenta.

A expectativa é de que na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), a frente avance no estado com circulação de baixa umidade, chuvas, garoas e vento moderado. No sábado (25), o sol deve predominar no Rio Grande do Sul, mas com frio intenso. “O campo de vento forte se afasta para o oceano, mas ainda podem ocorrer rajadas, o que vai manter o Guaíba subindo ao menos em parte do dia”, reforça o MetSul.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro