Eduardo Rangel lança disco em homenagem a Chico Buarque

O músico brasiliense tocará no Clube do Choro de Brasília nesta quinta-feira (23/5) - (crédito: Divulgação)

O cantor Eduardo Rangel se une ao maestro Joaquim França e ao Quarteto Sinfônico para celebrar a obra de Chico Buarque, que está próximo de completar 80 anos, com o lançamento do álbum e DVD Eduardo Rangel & Quarteto Sinfônico Interpretam Chico Buarque. Nesta quinta-feira (23/5), a partir das 20h30, no Clube do Choro, Rangel faz o show de lançamento do álbum. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

Valsa brasileira, Tatuagem, Futuros amantes, Beatriz e Jorge maravilha são algumas das músicas que serão interpretadas por Rangel. Quem assistir ao show verá a reinvenção de Chico, tanto na voz e estilo marcante do cantor, quanto nos arranjos criados por França para o espetáculo.

Chico Buarque lançou o primeiro álbum na década de 1960, época em que venceu o Festival de Música Popular Brasileira. Durante a ditadura militar, foi um dos artistas mais ativos na luta pela redemocratização do país. Com dois discos na lista dos 100 maiores da música brasileira pela revista Rolling Stone, o músico carioca também foi vencedor de três prêmios Jabuti pelos seus romances e foi agraciado, em 2019, com o Prêmio Camões.