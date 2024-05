Governo do RS emite alerta de chuvas fortes para esta semana

Vista de uma casa inundada no bairro Rio Branco, em Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 17 de maio de 2024 - (crédito: ANSELMO CUNHA / AFP)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para temporais e chuvas intensas entre terça-feira (21/5) e quinta-feira (23/5). O risco é de inundação em boa parte do estado e de elevação das águas na região metropolitana de Porto Alegre e Laguna dos Patos, área que já apresenta estado crítico, com risco de escoamento das águas do Rio Guaíba para a Laguna dos Patos.

As chuvas começam principalmente no litoral sul do estado e devem se espalhar por quase todo o território do RS. De acordo com a meteorologista da Sala de Situação do RS, o volume de precipitações não deve chegar ao mesmo patamar dos outros eventos meteorológicos.

O alerta pede ainda que a população não retorne para áreas alagadas ou inundadas. Também é preciso ter atenção ao risco de desabamentos.