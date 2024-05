Adolescente diz que atirou em irmã para conseguir matar a mãe

O adolescente de 16 anos que matou a família na Zona Oeste de São Paulo disse à polícia que não tinha problemas com a irmã, mas que atirou nela porque ela poderia impedi-lo de matar a mãe. O menor de idade atirou contra o pai, a mãe e a irmã dentro de casa. A Polícia Civil investiga se ele agiu sozinho ou por influência de terceiros. O adolescente passará por avaliação psicológica. As informações são do g1.

O adolescente ligou para a Polícia Militar e confessou que havia matado os familares na última sexta-feira (17/5). Ele foi conduzido à delegacia na noite de domingo (19/5) e, posteriormente, à Fundação Casa. Segundo o adolescente, os pais teriam o chamado de "vagabundo" e tirado o celular dele. Essa seria a motivação apontada por ele para planejar a morte dos familiares.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a arma e o celular do adolescente foram apreendidos e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como ato infracional de homicídio - feminicídio; ato infracional de posse ou porte ilegal de arma de fogo e ato infracional de vilipêndio a cadáver.