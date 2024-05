Mega-Sena pode sortear bolada de R$ 42 mi; saiba como apostar

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (23/5) o concurso da Mega-Sena 2728, com prêmio estimado em R$ 42 milhões. O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e com acompanhamento em tempo real do Correio.

No último concurso, de número 2727, realizado na terça-feira (21), acumulou, alcançando o valor de 35.578.601,91 reais. As dezenas sorteadas foram: 04, 32, 39, 48, 51 e 57.



No sorteio, houve 58 ganhadores na Quina, que receberam o valor total de R$ 47.840,90, e 3.350 ganhadores na Quadra, com um valor total de R$ 1.183,27.

Como jogar



Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.