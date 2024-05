Frente fria avança em diversos estados do Brasil no fim de semana

Uma nova frente fria deve se estabelecer no Brasil neste final de semana. Essa mudança na temperatura irá provocar o aumento nas condições de chuva a partir de sexta-feira (24/5) até domingo (26). De acordo com o Climatempo, o mapa meteorológico mostra que as temperaturas poderão ficar até 5°C abaixo da média habitual.

A chegada de uma nova frente fria promete trazer uma queda significativa nas temperaturas, afetando principalmente os estados do centro-sul do país.

Imagens de satélite mostram que a frente fria já provoca temporais no Rio Grande do Sul, enquanto o Brasil central permanece com sol forte e calor. A temperatura também deve cair significativamente, com previsão de geada nas áreas de baixada do Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante o fim de semana.

De acordo com a meteorologia, o ar polar se estenderá para outras áreas, trazendo frio também para São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e provocando a tradicional friagem entre Acre e Rondônia.

As previsões apontam que a possibilidade dessa frente fria, padrões de outono, em estados do centro-sul do país até o final do mês. As baixas temperaturas podem ir até o feriado de Corpus Christi, que ocorrerá no dia 30 de maio.

Mapa da temperatura entre os dias 26 e 28 de maio (foto: Divulgação/Climatempo)