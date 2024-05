Nível do Guaíba cai novamente e Porto Alegre retira 4 mil toneladas de lixo da cidade; Veja fotos

O nível do Guaíba caiu mais uma vez e marcou 3,90 na manhã desta quinta-feira (23/5) em Porto Alegre. Ontem o nível verificado foi de 3,92 e na terça a marca era de 4,10.

A cota de inundação do Guaíba é de 3metros. Ou seja, embora o nível das águas esteja caindo, vários pontos da capital gaúcha seguem alagados.

Onde a água já baixou a prefeitura e os moradores seguem fazendo o trabalho de limpeza e retirada de lama.

O Departamento Municipal de Limpeza urbana de Porto Alegre está fazendo a limpeza das ruas do centro histórico e também já esteve no prédio do Mercado Público. Com vassouras e caminhão-pipa o trabalho é lento e delicado.

Segundo o órgão, cerca de 800 garis atuam na limpeza da cidade e os mutirões se concentram em 17 pontos da capital. Até agora mais de 4 mil toneladas de lixo já foram retiradas das ruas da capital.















Desde o dia 29 de abril o estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma situação de emergência por conta das chuvas na região. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas e 162 morreram e 75 seguem desaparecidas. Mais de 6 mil pessoas estão em abrigos públicos e 581 mil foram desalojadas.