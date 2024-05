Pontes flutuantes montadas pelo Exército no RS são levadas pela correnteza

As duas passarelas flutuantes montadas pelo Exército para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul foram levadas pela correnteza, na tarde desta quinta-feira (23/). Elas ficavam localizadas no Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo e foram instaladas na última semana.

A do Vale do Taquari atravessava o Rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, enquanto a segunda era no Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo.

De acordo com informações da Operação Taquari 2, do Exército, que vem ajudando nos resgates no estado, não há relatos de feridos.

Ao Correio, eles confirmaram que já estão providenciando outra passadeira no Rio Forqueta assim que as condições de segurança do rio e climáticas permitirem.

Já sobre a passarela do Rio Pardo, eles afirmaram que se rompeu no processo de desmontagem e que o local, assim como o do Rio Forqueta, já estava interditado.

Veja o vídeo do momento:

Veja a íntegra da nota do Exército:

Na tarde desta quinta-feira, 23 de maio de 2024, em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e do aumento expressivo da correnteza, uma das passadeiras, localizada no Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio, rompeu-se e levou a segunda passadeira que estava abaixo. Não houve feridos.

As passadeiras já haviam sido interditadas em decorrência do aumento do volume de água e da correnteza no rio.

O Comando Conjunto da Operação Taquari 2 já está providenciando outra passadeira para o local, a fim de atender a população. Ela será lançada assim que as condições de segurança do rio e climáticas permitirem.

23/05/24 – Atualização: 18h 30min

A passadeira instalada em Candelária também foi rompida pela correnteza no rio Pardo nesta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Parte do equipamento se rompeu enquanto os militares realizavam a sua desmontagem. No entanto, não houve feridos. O local estava interditado desde o começo da tarde devido ao aumento expressivo da correnteza, provocada pelas fortes chuvas que caem na região.