Lula lamenta morte de brasileiro refém do Hamas: "Imensa tristeza"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou a morte de Michel Nisenbaum, encontrado morto pelas forças de defesa de Israel em uma operação de resgate de reféns israelenses mantidos pelo Hamas, nessa quinta-feira (23/5).

“Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel”, disse Lula em uma publicação no X (antigo Twitter).

O presidente informou, ainda, que o Brasil “continuará lutando” e “engajado nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina”.

De acordo com o governo israelense, Michel foi assassinado em 7 de outubro, no dia do ataque do grupo terrorista em Israel, e teve o corpo sequestrado e guardado desde então. O Itamaraty ainda não comentou ou confirmou a informação do governo israelense.

Além de Michel, os corpos de Hanan Yablonka e Orion Hernandez também foram encontrados.

“Seus corpos foram resgatados durante a noite durante uma operação conjunta das FDI e da ISA em Jabaliya, e trazidos de volta para Israel. Continuaremos operando para trazer todos os nossos reféns de volta para casa. Que a memória deles seja uma bênção”, comunicou as forças de defesa de Israel na manhã desta sexta-feira (24/5).

Uma das filhas de Michel, Hen Maluf, comentou a notícia da morte do pai. “Quem diria que essa seria nossa história, que esse seria seu fim. Nosso Papi, o coração está partido”, escreveu em uma rede social.

Quem é Michel Nisenbaum

De acordo com a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Michel estava indo buscar a neta, de quatro anos, quando foi surpreendido pelo ataque do Hamas, em 7 de outubro.

O homem nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, mas tinha dupla nacionalidade, era, também, cidadão israelense. Michel morava em Israel há mais de 40 anos. Quando desapareceu, morava na cidade de Sderot.

O homem é técnico em informática, mas havia começado a atuar como guia turístico. Segundo a Isto É, ele também era voluntário na Rescue Union, como condutor de ambulância. O brasileiro deixa duas filhas e cinco netos.