Ameaça de bomba mobiliza forças de segurança em Porto Alegre

Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (Bope) e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul atenderam uma ocorrência, nesta sexta-feira (24/5), de uma possível ameaça de bomba na região central de Porto Alegre. Os agentes descartaram a suspeita e informaram tratar-se de uma mala que foi deixada em frente à Federação Israelita do Rio Grande do Sul.

Diversas ruas do Bairro Bom Fim, tradicional comunidade judaica na capital gaúcha, foram bloqueadas pelas forças de segurança que apuravam a ocorrência. A região não sofreu com alagamentos após as chuvas recentes na capital gaúcha.

A ocorrência foi encerrada no final da tarde com o Bope descartando a ameaça de bomba. O proprietário da mala ainda não foi identificado.