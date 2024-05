Marinhas do Brasil e dos EUA realizam operação em apoio ao RS

A Marinha dos EUA se ofereceu para colaborar solidariamente com as famílias afetadas pelas chuvas no RS - (crédito: Foto: Marinha do Brasil/Divulgação)

A Marinha do Brasil (MB) conduz, na próxima segunda-feira (27/5), uma operação de apoio à população do Rio Grande do Sul em meio à situação de calamidade pública causada pelas enchentes. A ação coordenada com a Marinha dos Estados Unidos visa agilizar a transferência de donativos para as vítimas e fortalecer a cooperação entre as Forças dos dois países.

A operação envolverá a transferência de carga por helicópteros entre o Navio-Aeródromo Multi-propósito (NAM) “Atlântico”, o maior navio de guerra da América Latina, e o navio USNS John Lenthall, integrante da Força-Tarefa liderada pelo Porta-Aviões Nuclear George Washington.

O NAM “Atlântico” foi abastecido no Porto do Rio de Janeiro (RJ) com donativos arrecadados e armazenados pela MB. O navio norte-americano se deslocará para a área marítima do RS, onde encontrará o NAM “Atlântico” na costa do estado para realizar a transferência da carga em alto-mar, utilizando helicópteros. Essa operação, denominada VERTREP (Vertical Replenishment), ampliará a capacidade logística de transporte de donativos e contribuirá para a interoperabilidade entre as duas marinhas.

A Marinha do Brasil empregou 10 navios no RS, transportando cerca de 400 toneladas de donativos, 130 mil litros de água potável, viaturas, aeronaves, embarcações e suprimentos diversos. Um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais também foi enviado ao RS em apoio à Defesa Civil, juntamente com 11 helicópteros, 50 embarcações e 70 viaturas.

A Força Naval instalou um Hospital de Campanha em Guaíba para apoiar o sistema de saúde local, e equipes médicas têm atendido a população em municípios do sul do estado. Os Fuzileiros Navais também estão envolvidos na reconstrução de escolas públicas e na desobstrução de vias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro