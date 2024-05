Rio Grande do Sul: volta a crescer número de mortos no estado

O número de mortes no Rio Grande do Sul aumentou de quarta-feira (22/5) para esta sexta (24). Conforme o balanço divulgado pela Defesa Civil do estado, já são 163 mortes ocasionadas pelas fortes chuvas. Na quarta, eram 162.

Já entre os feridos, são 806 pessoas. O estado também contabiliza 65 desaparecidos. A Defesa Civil orienta que as pessoas verifiquem se seus nomes constam na lista. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista.



Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais duas mortes por leptospirose. Os casos somam-se a outros dois já confirmados desde o início das fortes chuvas que afetam o estado desde abril.

As vítimas são um homem de 56 anos, de Cachoeirinha, e outro de 50 anos, de Porto Alegre. As outras duas mortes no estado ocorreram em Venâncio Aires e Travesseiro.



Confira todos os dados do boletim:

Municípios afetados: 469





Pessoas em abrigos: 63.918





Desalojados: 581.613





Afetados: 2.342.460





Feridos: 806





Desaparecidos: 65





Óbitos confirmados: 163





Pessoas resgatadas: 82.666





Animais resgatados: 12.440

Defesa Civil emite novo alerta

Um novo alerta de chuva e vento forte foi emitido ontem pela Defesa Civil. Há risco de inundação e cheia de pequenos rios, principalmente na região central. O local foi o primeiro a ser atingido pela tragédia ambiental que assola os gaúchos desde abril.