Vídeo: homem é espancado com socos e chutes na cabeça em Taguatinga

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de tentar matar um rapaz com socos e chutes na cabeça. A agressão ocorreu na CNH 01 de Taguatinga e foi registrada por imagens do circuito interno de segurança de uma via.

O flagrante ocorreu nessa segunda-feira (29/1), e o crime, na tarde de domingo (28/1). Segundo o relato do próprio autor, ele e a vítima estariam bebendo, quando iniciou-se uma discussão e a vítima teria desferido um soco no rosto do amigo do autor, o que, de acordo com o suspeito, levou ao espancamento.

As imagens flagraram o momento em que o autor desfere vários golpes contra a vítima, que cai ao chão. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base. O estado de saúde é considerado grave.

Os investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) fizeram diligências e conseguiram identificar o responsável pelas agressões. Ele foi preso e a polícia identificou outros autores do crime. Eles responderão por tentativa de homicídio.

Veja o vídeo do momento da agressão (Atenção! Imagens fortes):