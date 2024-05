O que se sabe sobre assassinatos de idosos e do genro no interior de SP

O mistério ao redor da morte de três pessoas — um casal de idosos e o genro deles — é investigado pela Polícia Civil de Agudos, no interior de São Paulo. As vítimas foram encontradas pela filha e esposa, respectivamente, na casa do casal, com sinais de esfaqueamento.

De acordo com o portal g1, as vítimas foram identificadas como Joana Fátima Sanches Carrasco, 70 anos; Aparecido Roberto Carrasco, 74; o casal de idosos donos da casa onde ocorreu o crime, e Valdinei de Souza, 57 anos, que era genro deles.

Entenda o caso

O crime ocorreu na manhã de sexta-feira (24/5). A polícia foi acionada pela filha e esposa das vítimas, que encontrou os corpos na casa de Joana e Aparecido. A filha estava preocupada com o paradeiro de Valdinei, que tinha saído para correr pela manhã e normalmente passava pela casa dos sogros depois.

Como não obteve contato com nenhum dos três, a mulher foi até a residência e encontrou os corpos, cada um em um cômodo diferente e com ferimentos de arma branca no pescoço. Além disso, um princípio de incêndio no fogão também foi encontrado no local .

A polícia ainda não descarta nenhuma linha de investigação. Os peritos não identificaram nenhum arrombamento no imóvel e nem indícios de luta corporal das vítimas com o autor.

Ao g1, o delegado responsável pelo caso, Marcos Jeferson da Silva, informou que o crime pode ter sido um latrocínio (roubo seguido de morte) que deu errado, pois nada foi levado da casa, ou um homicídio motivado por vingança. Contudo, outras motivações ainda estão sendo apuradas.

A arma do crime era branca, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SPP-SP), mas não foi encontrada. A polícia acredita ainda que o princípio de incêndio pode ter sido uma forma do suposto autor tentar esconder as evidências.

Em nota, a SSP-SP informou ao Correio que a Polícia Civil de Agudos investiga todas as circunstâncias dos fatos. O crime foi registrado como triplo homicídio.

Veja o pronunciamento:

