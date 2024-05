Equipe do Fantástico é agredida por homem exposto vendendo doações do RS

O Fantástico exibiu, na noite deste domingo (26), um flagrante de crime em Canoas, no Rio Grande do Sul. No local, um homem estava vendendo água de doação destinada às vítimas da tragédia no estado.

Após denúncia dos moradores, repórteres da RBS TV, afiliada da Rede Globo no RS, foram ao local e fingiram estar interessados na compra da água oferecida pelo sujeito. Ao tentar vender os donativos para uma distribuidora de água na região, o rapaz chamou a atenção e logo recebeu a visita da equipe do Fantástico.

Após ser abordado e questionado sobre o crime, ele declarou: "Eu não vou autorizar essa reportagem". Quando indagado sobre a venda ilegal, ele ainda argumentou: "Mas ninguém está pegando, você vem buscar? Eu preciso acabar com essa água. Admito que isso é um crime, mas eu preciso desocupar o galpão, o caminhão não é meu, eu preciso desocupar".

Sem conseguir se justificar e admitindo o crime enquanto era filmado, o homem partiu para a agressão. "A câmera foi danificada e nós prestamos queixa para a polícia. Horas depois, ele prestou depoimento à polícia e foi liberado", informou a reportagem.

Na web, internautas não pouparam críticas ao rapaz: “Meu Deus, até que ponto o ser humano é ruim com o próprio semelhante?!”, questionou uma seguidora. “Eu já imaginava que teriam alguns assim”, respondeu outra.