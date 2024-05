Ônibus do IF do Pará colide com usina hidrelétrica; 4 morreram

YR Yasmin Rajab

Quatro pessoas morreram após um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) colidir com o muro da usina hidrelétrica de Tucuruí (PA), enquanto transportava alunos e professores para uma competição entre institutos. O acidente ocorreu na tarde desse domingo (26/5).



Entre as vítimas estão as professoras Amanda Cristiani da Silva Costa e Suany Couto Teixeira Nunes; o técnico-administrativo Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles; e o aluno do curso técnico em informática, Paulo Vinícius da Silva Borges.

O veículo levava as delegações de Castanhal e de Vigia para a etapa estadual dos Jogos dos Institutos Federais 2024 (JIF), em Tucuruí.

Um vídeo divulgado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) mostra o ônibus após a colisão com o muro e alguns estudantes tentando sair do veículo.

Uma mulher, não identificada, informou no vídeo que o ônibus perdeu o controle ao fazer um retorno para entrar em um viaduto. "Bateu de frente. Vocês não estão entendendo a situação. O ônibus vindo de Castanhal, lotado de adolescentes", disse.

Em nota, a instituição expressou apoio aos familiares das vítimas e decretou luto oficial de três dias, contados a partir desta segunda-feira (27/5).

"A reitora do IFPA, Ana Paula Palheta, decreta luto oficial de três dias, a partir do dia 27 de maio de 2024, com suspensão das atividades acadêmicas em todas as unidades do Instituto, e em nome da comunidade acadêmica expressa os mais sinceros votos de condolências aos familiares e amigos", diz a nota.