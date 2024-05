Novo concurso da PMDF para oficiais já tem banca definida; confira!

YR Yasmin Rajab

Além deste concurso, a corporação também tem outro certame previsto, para tenentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) definiu a banca organizadora de novo concurso público para oficiais. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (27/5).

A instituição escolhida foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), por cumprir todos os requisitos.

Em segundo lugar ficou o Instituto Avalia de Inovação e Avaliação e Seleção e, em terceiro, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Para oficiais, serão ofertadas 147 vagas de preenchimento imediato. Além deste concurso, a corporação também tem outro certame previsto, para tenentes.

Ao todo, estão previstas 294 oportunidades, sendo 147 para oficiais, 49 para tenentes e 98 para formação de cadastro reserva.