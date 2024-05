Guaíba volta a ficar abaixo de 4 metros, mas continua acima da cota de inundação

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as chuvas devem chegar entre 50 a 100mm no dia e ventos de 60km/h até 100km/h. - (crédito: Henrique Lessa / CB / DA Press)

O nível do Guaíba voltou a ficar abaixo de 4 metros nesta segunda-feira (27/5). O lago se mantinha acima dos 4 m desde sexta-feira (24), chegando a atingir pico de 4,31 metros. A última medição da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), às 15h de hoje, registrou 3,90 metros.



Com base na previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), o Guaíba está em processo de recessão da cheia. Nos próximos dias, é esperado um novo declínio lento do nível, tanto do lago quanto de seus afluentes — Caí, Gravataí, Sinos e Jacuí —, que também caíram nesta semana.

O maior pico registrado até agora foi de 5,35 m no último dia 5. Desde então, as águas estão oscilando entre subidas e descidas de acordo com a quantidade de chuvas e ventos na região. Mesmo com a baixa, porém, o lago continua 90 cm acima da cota de inundação e não há previsões para descer abaixo dos 3 m.

A Defesa Civil do RS emitiu para esta noite um alerta para chuvas fortes e persistentes, com risco de alagamentos e ventos fortes. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva pode ficar entre as marcas de 50 e 100 milímetros no dia, com ventos de 60km/h a 100km/h.

A Prefeitura de Pelotas informou que o sensor da Lagoa dos Patos apresenta erro de leitura, mas a cidade segue em alerta. O ambientalista Marcelo Dutra, que está na cidade, apontou que a lagoa está invadindo regiões da cidade, e alerta para o alto nível do Canal São Gonçalo, que está em 3,05 m.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro