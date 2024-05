Militares que comunicaram falso alerta de evacuação no RS são afastados

O Exército afastou os militares que comunicaram um falso alerta de evacuação aos moradores do bairro Mathias Velho, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo a Força Armada, os militares que integravam a operação Taquari 2 e atuavam no bairro gaúcho souberam, sem confirmação, que um dique teria se rompido e repassaram a informação imediatamente no domingo (26/5).

"O Exército Brasileiro esclarece que tal situação decorreu de um grave erro de procedimento. Medidas administrativas foram adotadas para apurar rigorosamente os fatos. A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada reitera seu compromisso com a população afetada pela catástrofe ambiental, em especial com os moradores de Canoas-RS e manifesta sua solidariedade a todos os moradores que foram erroneamente informados e pede sinceras desculpas pelo ocorrido", disse o Exército, em nota enviada à Prefeitura de Canoas.



Chuvas em Canoas

Segundo a Prefeitura de Canoas, as chuvas devem retornar ao município nesta segunda-feira (27/5), com precipitações que poderão chegar a 40 milímetros e ventos podendo chegar a 70 km/h. O Escritório de Resiliência Climática (Eclima) e a Defesa Civil fizeram um alerta preventivo para que as pessoas se mantenham em áreas seguras.

Para a terça-feira (28/5), a previsão é de tempo encoberto, podendo garoar ao longo dia, já com a mudança de direção do vento. Já entre quarta (29/5) e sexta-feira (31/5), a previsão é de tempo seco e firme, com dias frios. A temperatura neste período oscila entre 9ºC e 21ºC.



Ao todo, 11.922 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos em Canoas. Em todo o Rio Grande do Sul, 169 pessoas morreram, 56 seguem desaparecidas e 806 ficaram feridas. O boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil do estado, nesta segunda-feira (27/5), aponta que 469 foram afetados, 581.638 pessoas estão desalojadas e 55.813 estão em abrigos.