Fortes chuvas atingem João Pessoa e deixam ruas alagadas; veja vídeos

A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, amanheceu nesta terça-feira (28/5) com vários pontos de alagamento. Imagens, publicadas nas redes sociais, mostram avenidas debaixo d'água e muita água acumulada.

De acordo com Sanderson Cesário, diretor de operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade da (Semob) de João Pessoa, que as equipes da secretaria estão em alerta total desde às 5h da manhã e que 10 pontos de alagamento tinham sido localizados em um primeiro momento.

O diretor pede cautela para quem pretendem sair de casa de carro. "A nossa orientação é que na manhã de hoje as pessoas evitem deslocamentos desnecessários e se tiver que se deslocar (lembrar de) acender os faróis, verificar o estado de conservação do veículo com relação a limpadores, luzes e pneus, transitar com velocidade reduzida para ter atenção com a sinalização e com o acúmulo de água", ressaltou.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão é de que o acumulado de precipitação na cidade atinja a marca de 85,6 mm até a 13h da tarde.

O Correio tenta contato com a Prefeitura de João Pessoa para mais informações sobre como está a cidade nesta manhã.

Veja vídeos dos alagamentos