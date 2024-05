Corpo de criança que desapareceu no caminho da escola é encontrado no RJ

A policia do Rio de Janeiro encontrou, nesta terça-feira (28/5), o corpo de uma menina de 11 anos que estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (27/5). A criança foi vista pela última vez quando saiu para ir para a escola, na Ilha do Governador, zona norte do RJ. Um homem foi preso pelo crime.

O corpo da menina foi encontrado por policiais militares em uma caçamba de caminhão de lixo no bairro do Tauá, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Em entrevista ao Portal G1, o pai da menina, Paulo Sérgio da Silva, disse que autor do crime é o irmão da ex-companheira. "Não é o primeiro caso dele porque várias pessoas já chegaram aqui com o mesmo relato", contou.

O culpado foi preso após câmeras de segurança o identificarem ao lado da menina na manhã de segunda. Ele saiu da delegacia na tarde desta terça em um carro blindado em meio a gritos de revolta da população local.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do RJ e aguarda retorno.