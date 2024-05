Nível do Guaíba cai a 3,69 e se aproxima da cota de inundação

RS não deve sofrer com fortes chuvas no fim de semana e terá tempo livre em regiões que foram inundadas, facilitando os trabalhos de limpeza - (crédito: Foto: Henrique Lessa / CB / DA Press)

O nível do Guaíba segue caindo e atingiu a marca de 3,69 metros, nesta sexta-feira (31/5), às 13h, em medição feita na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Com a marcação, o lago se aproxima da cota de inundação, de 3,6 m, feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA).



De acordo com previsão da MetSul Meteorologia, neste fim de semana, o Rio Grande do Sul não deve sofrer com fortes chuvas e terá tempo livre em regiões que foram inundadas, facilitando os trabalhos de limpeza. O instituto ressalta que, “embora não haja uma trégua completa, o cenário meteorológico aponta para uma melhoria gradual nos próximos dias”. Além disso, o começo de junho deve ter média de chuva abaixo da média e incidência de sol, com poucos lugares de registro de precipitação.



O Instituto de Pesquisas Hidráulicas prevê que o principal corpo d'água da região metropolitana do estado vai passar por uma recessão da cheia, com declínios lentos do nível nos próximos dias. “O nível do Guaíba deve alcançar a cota de inundação nos próximos dias”, reforça a previsão do IPH.



O especialista em meio ambiente e professor da USP Pedro Cortês disse ao Correio que não há probabilidade de uma nova inundação devido às condições meteorológicas favoráveis. No entanto, ressalta dificuldades nas próximas etapas. “A tragédia agora assume uma nova perspectiva, uma nova fase de reconstrução, mas ela continua ainda sendo uma tragédia igualmente preocupante, frisou”.



Afluentes

Os principais afluentes do Guaíba também estão em queda. O Caí saiu hoje da cota de alerta e está em 2,66 m; o Rio dos Sinos caiu 10 cm nas últimas 24 horas e atingiu a marca de 4,71 m; e o Gravataí caiu a mesma marca de 10 cm e está em 5,18 m. O Rio Jacuí, por sua vez, não tem uma medição atualizada desde a madrugada do dia 30/5, quando estava em 11,37 m.



No Sul do estado, a Lagoa dos Patos está estável na marca de 2,34 m. Apesar do nível ainda estar acima da referência de inundação, não há previsão de piora na região de acordo com as previsões. Com isso, a Prefeitura de Pelotas (RS) divulgou um vídeos nas redes sociais, em que é informado que faz sol na cidade e a situação é estável, mas ressalta que a população deve seguir em alerta para possíveis chuvas.









*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro