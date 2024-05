Número de pessoas em abrigos no RS cai 38% em uma semana

Os dados da Defesa Civil apontam para queda de 38% no número de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul, por conta das fortes chuvas que assolam o estado. A atualização desta sexta-feira (31/5) do órgão mostra que há 39,5 mil gaúchos nas estruturas de acolhimento.

Apesar do número ainda ser alto, na semana passada, eram 63,9 mil abrigados.

Uma possível explicação para essa redução é a melhora do tempo em todo o estado, que está sem chuva desde a última terça-feira (28). A chegada de uma frente fria deu pausa aos dias chuvosos e deve manter o tempo seco por mais alguns dias.

Até o momento, a maior tragédia ambiental do RS já deixou 169 mortos, 44 desaparecidos e 580 mil desalojados.