Nível do Guaíba volta a subir e inunda cais em Porto Alegre

O nível do Guaíba voltou a subir na madrugada desta segunda-feira (3/6) e registrou 3,83 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,6 metros. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a elevação ocorreu devido à força dos ventos.

Segundo a plataforma de meteorologia MetSul, a tendência é que o Guaíba se mantenha durante o dia acima da cota de 3,00 metros, porque o vento prossegue com o ingresso de ar frio.

"Toda a área antecedente ao muro junto aos armazéns, o vão do pórtico central, e o piso dos cais estavam cobertos pelas águas. Chegamos na beira do Guaíba, caminhando pelo piso do cais, com 15 cm de água de altura, que alcançava a altura do calcanhar", disse a MetSul.



A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre registrou 19 ocorrências no trânsito. Destas, 15 resultam em bloqueio total de vias por acúmulo de água.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao todo 61 trechos de rodovias estão com bloqueios totais, entre estradas, pontes e balsas.

Veja os níveis de outros rios do estado:

Rio dos Sinos - São Leopoldo: 4,33m (cota de inundação: 4,50m)

Rio Gravataí - Passo das Canoas: 4,81m (cota de inundação: 4,75m)

Rio Taquari - Muçum: 3,49m (cota de inundação: 18m)

Rio Caí - Feliz: 2,16m (cota de inundação: 9m)

Rio Uruguai - Uruguaiana: 7,32m (cota de inundação: 8,50m)

Lagoa dos Patos - Laranjal: 2,21m em 3/6 (cota de inundação: 1,30m)

Números da tragédia

As enchentes que afetam 475 municípios do Rio Grande do Sul deixaram 172 pessoas mortas, 42 desaparecidos e 806 feridos. Além disso, 579.457 pessoas estão desalojadas e 37.154 foram encaminhadas a abrigos.