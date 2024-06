Adolescente sob efeito de álcool causou acidente que matou árbitro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul compartilhou uma nota de pesar pela morte do árbitro Valdecir - (crédito: Arquivo pessoal)

O árbitro de futebol Valdecir Silva da Cruz, 48 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito no último sábado (1º/6), em Cruzeiro do Sul, localizado no interior do Acre. A moto pilotada pelo árbitro colidiu com uma carreta que estava na contramão. A Polícia Civil do Acre identificou que um adolescente de 16 anos sob efeito de álcool é quem conduzia o veículo.

"Entrei em contato, pedi que o apresentassem na delegacia de plantão, onde ele compareceu com seu genitor e o advogado, e então foram ouvidos. A princípio negou, mas depois disse que tinha ido à cidade para casa de um amigo, que não teria ingerido bebida alcoólica e na volta pegou contramão de direção, vindo a causar o acidente. Segundo ele, não tinha visualizado a moto, nem após o acidente", disse ao g1 o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela investigação do caso.



O teste do bafômetro feito horas após o acidente, no entanto, apontou ingestão de álcool. O adolescente deverá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo, dirigir sem carteira de habilitação e por direção perigosa. O pai do menor de idade também deve ser responsabilizado por ter entregue o veículo ao filho.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul compartilhou uma nota de pesar pela morte de Valdecir. "A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lamenta com pesar a morte do árbitro de futebol Valdecir Silva da Cruz, conhecido como Val, e se solidariza com a família nesse momento de perda", diz.