Homem de 20 anos morre após ser atropelado na Ceilândia

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: CBMDF)

Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira (31/5), na QNM 22 de Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência.



No local, os militares se deparam com o jovem no chão, logo após ser atropelado por um veículo modelo Citroën C3. A vítima foi atendida por socorristas e constatado que apresentava lesões incompatíveis com a vida, tendo seu óbito declarado ainda no local.



O condutor do automóvel não se feriu. A via precisou ser interditada para o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).