Baleias morrem encalhadas em litoral do RN; 16 esperam resgate

Cinco baleias-piloto morreram encalhadas entre a última sexta-feira (31/5) e o domingo (2/6), no município Rio do Fogo, localizado no litoral norte do Rio Grande do Norte. Segundo pesquisadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), os animais estavam com infestação parasitária de elevado nível no sistema auditivo, o que teria provocado a desorientação espacial das baleias.

Uma operação foi montada para tentar reintroduzir outras 16 baleias para o mar. "Desde o primeiro dia de operação, os pesquisadores permanecem no local do encalhe com o objetivo de reintroduzir os animais, monitorar a área, coletar dados e analisar o comportamento do grupo", informou a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.

"Como estratégia de deslocamento dos animais para o mar aberto, têm sido utilizadas embarcações com o objetivo de afugentar o grupo da costa, guiando-os para fora da enseada de Pititinga. A estratégia ainda não surtiu efeito, tendo em vista que o líder do grupo, uma fêmea, permanece em estado constante de desorientação", informou a instituição.

Os pesquisadores envolvidos na operação ressaltam, que as baleias-pilotos são conhecidas pela natureza social e por formarem grupos coesos. Muitas vezes esses animais seguem um líder e podem encalhar em conjunto se um dos membros estiver doente ou desorientado.