Reconstrução de estradas no RS deve durar até fim de 2025 ao custo de até R$ 1,2 bi

As rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também estão entre as afetadas. - (crédito: Nelson ALMEIDA/AFP)

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul no último mês têm causado danos às infraestruturas rodoviárias, resultando em bloqueios que afetam o fluxo normal de tráfego. A expectativa é de que a situação se normalize completamente somente até o fim de 2025. O Ministério dos Transportes realizou uma avaliação inicial dos danos para planejar a reconstrução necessária e alocou R$ 1,2 bilhão em contratos de emergência para esse fim.

De acordo com o relatório da pasta dos Transportes, datado de 29 de maio, oito estradas federais no estado ainda enfrentavam bloqueios. Duas dessas estradas estavam totalmente fechadas ao tráfego, e as outras apresentavam bloqueios parciais, afetando um total de 29 segmentos.

Em contrapartida, o tráfego já foi restabelecido em 106 segmentos de 11 rodovias federais, facilitando o deslocamento de veículos de emergência e do público em geral. Adicionalmente, 15 segmentos estão atualmente em obras ou recebendo manutenção para que possam ser reabertos ao trânsito.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em colaboração com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o número de trechos impactados pelas enchentes chega a 61, distribuídos em 34 rodovias estaduais, incluindo estradas, pontes e balsas. As rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também estão entre as afetadas.

Em resposta à crise que assola o estado gaúcho há mais de um mês, a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) está encarregada de realizar os trabalhos de desobstrução das vias com a máxima urgência.

*Estagiários sob a supervisão de Andreia Castro