Vídeo mostra peão desmaiado e pisoteado por touro em rodeio em Minas

Um vídeo mostra o momento em que um peão foi pisoteado por um touro e desmaiou logo em seguida em um rodeio realizado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O evento aconteceu no domingo (2/6), no Parque de Exposição da cidade.

No registro é possível ver o homem subindo no touro, que estava bastante agitado antes da abertura dos portões. Quando a cancela abriu, o peão ficou em cima do touro por cerca de cinco segundos, até o momento que caiu no chão e foi pisoteado pelo animal.

Outras pessoas afastaram o touro de perto do homem, que já se encontrava desacordado. Em seguida, a pedido do locutor do rodeio, a equipe médica entrou na arena para atender o peão.

Por meio das redes sociais da Festa Nacional do Milho (Fenamilho), evento que realizou o rodeio, o peão, que é de São Paulo, disse que está bem e pronto para a próxima.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice