Jovem que morreu ao cair durante tentativa de resgate é sepultado

João Alexandre Gonçalves de Moraes, 29 anos, foi sepultado no domingo (2/6), em Porto Alegre. O nome do jovem constava na lista de desaparecidos no site do governo do Rio Grande do Sul após ele ser levado pela água durante uma tentativa de resgate no município gaúcho Cruzeiro do Sul. O corpo dele foi encontrado na última sexta-feira (31/5).

João estava no telhado da casa da tia, aguardando ser resgatado por um helicópetero. Porém, como sabia nadar, o jovem deu prioridade para um amigo que estava com ele. As informações são do g1.

Cruzeiro do Sul é um dos 475 municípios gaúchos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil estadual, 172 pessoas morreram, 42 estão desaparecidas e 806 ficaram feridas por causa da tragédia ambiental que atinge o estado há mais de um mês.

Além disso, 579.457 estão desalojados e 37.154 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos. Ao todo, as autoridades conseguiram resgatar 77.874 pessoas e 12.543 animais.

O bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, Vale do Taquari no RS, foi 100% devastado pela catástrofe climática. São histórias de vida que precisam ser reconstruídas, e nós prestaremos todo apoio necessário para fazer isso acontecer.



