100 mil famílias gaúchas já foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução

Milhares de famílias gaúchas já foram beneficiadas com o auxílio reconstrução do governo federal - (crédito: Cesar Lopes/PMPA)

Cerca de 62 mil famílias do Rio Grande do Sul recebem nesta quinta-feira (6/6) o Auxílio Reconstrução do governo federal. Com isso, o valor de R$ 5,1 mil já beneficiou 99,8 mil lares gaúchos.

Ao todo, o Executivo estima que 138 mil famílias estão habilitadas para receber a verba. O benefício é destinado para pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas em áreas danificadas pelas cheias ou deslizamentos depois das fortes chuvas que assolaram o estado.

“As famílias podem comprar cama, geladeira, fogão ou o que acharem mais importante, o critério é delas”, ressaltou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“É fundamental que as famílias validem os dados o mais rápido possível, tenham acesso ao dinheiro e comecem a reconstruir a vida”, acrescentou o ministro.

Ao todo, o governo federal destinou quase R$ 510 milhões dos cofres públicos para auxiliar as famílias que perderam tudo na maior tragédia ambiental do RS. O valor é concedido por família em uma parcela única.

As fortes chuvas que arrasaram o estado gaúcho deixaram 172 mortos, 41 desaparecidos e afetaram 2,3 milhões de pessoas em 476 municípios. Cerca de 77 mil pessoas precisaram ser resgatadas de suas casa junto com 12,5 mil animais.