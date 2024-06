Árbitro saca arma para jogador após levar soco em partida de futebol

Boletim de ocorrência

O caso foi parar na delegacia, com o registro, feito pelo árbitro, de um boletim de ocorrência por lesão corporal. O Correio contatou a Polícia Civil do Espírito Santo para apurar mais informações sobre a briga no jogo de futebol na grande Vitória.

Em nota, a polícia afirmou que o caso da agressão contra o árbitro será investigado pelo 11º Distrito Policial da Serra. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a nota enviada pela assessoria de imprensa da corporação.