Ônibus do Santos é atacado com pedras por torcedores após derrota

Após a derrota do Santos para o Novorizontino, na última sexta-feira (7), um dos ônibus da delegação santista foi atacado por um grupo de torcedores. Os vândalos bloquearam a passagem do automóvel com cones e obstáculos e atiraram pedras, quebrando vidros da janela do automóvel, que contava com comissão técnica e membros do estafe.

Nenhuma pessoa ficou ferida. Os jogadores do Peixe, que receberam vaias ao apito final, estavam em ônibus que vinha atrás na estrada no percurso de retorno a Santos. A informação é da “CNN”, divulgada na manhã deste sábado (8).

LEIA MAIS: Carille pede personalidade após nova derrota do Santos: ‘Ficar quieto e trabalhar’

Após o jogo, torcedores cercaram o ônibus na altura de Araraquara, no KM 282, próximo a um pedágio. Apesar do automóvel contar com escolta, os vândalos atiraram bombas e proferiram xingamentos aos passageiros.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (14), quando enfrenta o Operário, pela décima rodada da Série B. Em terceiro, o Peixe tem 15 pontos, mas vem de três derrotas seguidas. São cinco vitórias e quatro reveses até o momento na competição.

Confira fotos do ataque

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.