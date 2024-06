Saiba como retirar as informações pessoais da busca do Google

Royal Hansen: "Nossos produtos são pensados tendo privacidade no centro, desde o início do seu desenvolvimento. Além disso, por meio de nossas práticas de gerenciamento de dados, oferecemos aos nossos usuários o controle de suas informações" - (crédito: Mariana Niederauer/CB/D.A.Press)

São Paulo - Um novo recurso que chega agora ao Brasil vai ajudar a remover dados pessoais disponíveis na Busca do Google. A liberação da ferramenta Privacidade nos resultados sobre você foi anunciada na 6ª edição do Google for Brasil, nesta terça (11/6), em São Paulo.

Com a ferramenta, será mais fácil encontrar e remover resultados disponíveis na Busca do Google que contenham informações pessoais, como endereço, número de telefone, e-mail. Quem quiser poderá pedir a remoção de resultados que contenham suas informações de contato e o Google enviará notificação sempre que houver resultados correspondentes na Busca. Para os dados que preferir manter privados, é possível pedir ao Google para removê-los, diretamente na ferramenta.

Além disso, ainda este ano o Brasil será um dos primeiros países a ter a ferramenta estendida para documentos sociais de identificação, como CPF, carteira de habilitação e passaporte. “Nossos produtos são pensados tendo privacidade no centro, desde o início do seu desenvolvimento. Além disso, por meio de nossas práticas de gerenciamento de dados, oferecemos aos nossos usuários o controle de suas informações", diz Royal Hansen, vice-presidente global de Privacidade e Segurança do Google. Para ele, a evolução da inteligência artificial tem funcionado, pela primeira vez, em benefício dos defensores, com tecnologias que permitem evitar fraudes e filtrar conteúdos de spam ou golpes.

Saiba como solicitar a remoção das informações pessoais na Busca do Google

Acesse o Privacidade nos Resultados sobre você, no link goo.gle/resultsaboutyou. Nos dispositivos móveis, abra o aplicativo Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, selecione "Privacidade nos Resultados sobre você"; Coloque seus dados de contato. O Google vai verificar se essas informações aparecem nos resultados da pesquisa; A ferramenta mostrará uma lista de resultados da Busca do Google que contém suas informações pessoais. Você pode ver o título e a fonte de cada resultado e abrir a página na web; Se encontrar um resultado que contenha suas informações pessoais e não queira que ele seja exibido na Busca, clique nos três pontos ao lado do resultado e selecione "Remover". O Google analisará sua solicitação e a removerá dos resultados da pesquisa se atender aos critérios de remoção.

* A repórter viajou a convite do Google