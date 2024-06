Peeling de fenol: polícia investiga farmacêutica que vendeu curso on-line

A Polícia do Paraná está investigando a farmacêutica Daniele Stuart, que seria a dona do curso on-line feito por Natalia Becker, influenciadora investigada pela morte de Henrique Chagas após a realização de um procedimento de peeling de fenol, na clínica de Natalia, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo g1.

O pedido de investigação partiu do 27º Distrito Policial de São Paulo, que encaminhou à Polícia Civil do Paraná (PCPR) uma cópia do inquérito sobre a morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos, após procedimento estético.

Natalia está sendo investigada pelo crime de homicídio com dolo eventual e disse, em depoimento à polícia, que aprendeu a técnica peeling de fenol em um curso on-line oferecido pela farmacêutica Daniele Stuart, que mora em Curitiba. De acordo com a PCPR, a farmacêutica deve ser ouvida nos próximos dias.

Daniele se manifestou nas redes sociais após a divulgação da informação de que a polícia irá investigá-la. Sem falar do processo investigativo, ela afirma que foi Natalia quem não seguiu o protocolo mencionado no curso dela.

"Há evidências de que Natália lesionou a pele do paciente antes da aplicação do peeling e qualquer profissional habilitado na área da estética sabe que não se faz nada em pele que não esteja íntegra. Natália não tinha senso, conhecimento e formação nenhuma para realização de tal procedimento", afirmou. (veja a íntegra da manifestação ao final da matéria).

Daniele se apresenta nas redes sociais como doutora, contudo, no vídeo em que fala sobre o caso, afirma que é farmacêutica e bioquímica, com pós-graduação em estética. Na postagem, Daniele também compartilha o número da carteira dela no Conselho Regional de Farmácia do Paraná.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná para mais detalhes da investigação e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

Ao g1, o advogado Jeffrey Chiquini, da defesa de Daniele, afirmou que eles ainda não foram procurados pela polícia.

"Tentar envolver a doutora Daniele nesse caso e relacioná-la à morte da vítima é de todo injusto e irresponsável e precipitado. Doutora Daniele é uma profissional respeitada, especialista na área, gabaritada. Que forneceu um curso de acesso livre conceitual, que já foi acessado por mais de 3 mil alunos, sem haver qualquer reclamação", afirmou o advogado.

O que é peeling de fenol?

O peeling de fenol é utilizado para renovação da pele e, por ser alcançar uma camada profunda dela, pode promover aparência de cinco a dez anos de rejuvenescimento, além de disfarçar rugas e cicatrizes de acne. Para conseguir este efeito, é utilizado o ácido fenólico junto ao óleo de cróton, uma planta cuja seiva causa irritação na pele.

Contudo, especialistas ouvidos pelo Correio explicaram que o procedimento de peeling deve ser feito por por médicos.

“O fenol é extremamente cardiotóxico e nefrotóxico, podendo causar arritmia, falência renal e, até mesmo, parada cardíaca. Portanto, para fazer um peeling profundo, precisa ser realizado por dermatologista e cirurgião plástico com especialização e treinamento na técnica, estar monitorado, de preferência em um centro cirúrgico, com anestesista e todo o suporte necessário”, explica Douglas Lobão, dermatologista do Hospital Santa Marta.

Veja a íntegra do pronunciamento de Daniele: