Sul e Sudeste receberão teste de sistema de alertas climáticos em julho

Sistema que emite alertas para emergências climáticas será testado no próximo mês no país - (crédito: freepik)

As regiões Sul e Sudeste receberão no próximo mês teste para um sistema de alertas para emergências climáticas, que deve ser implementado em todo país. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na tarde desta quarta-feira (12/6), durante sessão na Câmara dos Deputados.

O "Cellbroadcast" é uma ferramente que dispara mensagem sobreposta a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular. A ideia é chamar a atenção imediata diante da possibilidade de crises ambientais e meteorológicas como enchentes, queimadas e ciclones. A tecnologia é transmitida a todos os celulares, de todas operadoras, que possuam acesso às conexões 4G e 5G.

O modelo é utilizado internacionalmente em países como Chile para riscos de terremoto, alerta de tsunami e queimadas. Em casos extremos, a tecnologia também emite um som contínuo para chamar a atenção.

"A implementação será gradativa. Vamos começar agora testes com população em alguns municípios a partir de 20 de julho. Vamos pegar um grupo pequeno para ver como a população vai reagir, vamos dar capacitação, veremos o que precisa mudar durante 30 dias. A partir daí, vamos nacionalizar. Mas, vai ter um trabalho grande para saber exatamente como usar", explicou Armin Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR).

A tecnologia será complementar ao sistema de mensagens de texto, que já são enviadas pela Defesa Civil em casos de chuva intensa, risco de deslizamento, etc. Isso porque os SMS são enviados apenas para pessoas cadastradas, mas não precisam de conexão nenhuma com a internet.

A sessão realizada na Câmara nesta quarta-feira faz parte das comissões da proposta de emenda à Constituição (PEC) 44/2023, que prevê orçamento específico para a prevenção de desastres climáticos.