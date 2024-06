Policial envia mala com R$ 50 mil por engano junto com doações ao RS

Uma mala com US$ 10 mil (que corresponde a R$ 53,8 mil) foi encontrada, na terça-feira (11/6), junto com doações enviadas para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A quantia estava dentro uma mala vermelha que partiu de Santos (SP) para Pelotas (RS). Além do dinheiro, também foram encontradas cartas e fotografias, que pertencem a policial federal aposentado identificado como Mário Cassiano Dutra, 77 anos.

O dinheiro e os itens pessoais foram encontrados por uma assessora do deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS) durante a triagem dos donativos. "Nós não tivemos dúvida do que fazer: encontrar o dono desse dinheiro. E encontramos. Nós já entramos em contato com ele, estamos devolvendo o dinheiro para quem, de fato, é o dono", contou o parlamentar, nas redes sociais.

O policial federal aposentado relatou ter se sentido comovido com o fato dos pertences terem retornado a ele. "Se esses documentos não tivessem na sacola, jamais iam me encontrar. Me comoveu, eu acho que é a lei do retorno", disse Mário ao g1.

Segundo o policial, o dinheiro encontrado estava sendo guardado para uma viagem à Europa. Mário também ressaltou que não tem familiares no Rio Grande do Sul, mas se sensibilizou com a situação de calamidade vivida pelos gaúchos. Então, ele separou algumas roupas para doação e acabou acomodando parte delas na mala em que estava os pertences esquecidos.

Mário afirmou que uma parte do dinheiro encontrado será doado às pessoas que foram atingidas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul e a outra será para "curtir o resto da vida".