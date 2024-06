BTS: Jin celebra fim de 18 meses de serviço militar obrigatório

Membros do BTS reunidos com Jin após término do serviço - (crédito: Reprodução/X/BTS)

Jin, o integrante mais velho do grupo de K-pop BTS, foi dispensado do serviço militar da Coreia do Sul nesta quarta-feira (12/6), após 18 meses. Ele é o primeiro do grupo a encerrar o trabalho militar obrigatório.

Em uma transmissão ao vivo transmitido pela plataforma Weverse, o artista de 31 anos disse que chorou durante a cerimônia. "Mas foi muito divertido o último ano e seis meses. É um alívio ter conhecido tantas pessoas incríveis", disse, enviando saudações aos seus pares da base militar.

Os outros membros do BTS, que estão servindo atualmente nas Forças Armadas, pediram licença para celebrar a ocasião. Um deles, o rapper RM, cantou uma das músicas de sucesso do grupo, Dynamite, com um saxofone.

Jin foi o primeiro a se alistar, em dezembro de 2022. Os demais integrantes iniciaram os serviços em dezembro do ano passado, e a expectativa é de que o grupo se reúna novamente em 2025.

Na Coreia do Sul, todos os homens fisicamente aptos com idade entre 18 e 28 anos devem servir entre 18 e 21 meses. No entanto, a lei foi revisada em 2020 para permitir que os membros do BTS adiassem a inscrição até os 30 anos.