Primeiro Tesla Cybertruck do Brasil dá rolê no Morro do Macaco, periferia de SP

Carro mais “indestrutível” criado pela empresa de Elon Musk, o Tesla Cybertruck chegou ao Brasil e o proprietário escolheu um lugar especial para estrear o veículo: o Morro do Macaco, comunidade na periferia de São Paulo. O dono do primeiro e único exemplar do automóvel no país é o influenciador, funkeiro e, claro, natural do Morro do Macaco, Danielzinho Grau.

Nas redes sociais, o funkeiro compartilhou imagens e vídeos de passeios pela periferia. “Primeiro e único do Brasill, made in favela”, escreveu em uma das publicações.

A picape totalmente revestida de aço inoxidável custa a partir de US$ 57.390, o que corresponde a R$ 309.246 na cotação atual. Já a versão Cyberbeast, a mais completa e também a obtida pelo paulista, aparece por US$ 96.390, R$ 519.397. No entanto, o valor de compra deve ser ainda mais alto, isso porque o carro precisa ser importado já que a Tesla não atua no Brasil. O veículo apareceu pela primeira vez em Balneário Camboriú (SC), cidade onde fica sediada a importadora Miami Imports, onde o influenciador comprou o carro.

Depois de exibir o carro pelas ruas da zona oeste de São Paulo, o blindado apareceu no Rio de Janeiro. No vídeo, Danielzinho Grau aparece dirigindo enquanto várias crianças aparecem na parte de trás cantando e tirando fotos.