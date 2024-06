Cine Brasília comemora reabertura compartilhada com evento por 2 dias

A Organização da Sociedade Civil Box Cultural assume a gestão compartilhada do Cine Brasília ao lado da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF pelos próximos três anos. Para celebrar a abertura do relançamento, o espaço cultural será sede de um evento com mostra de filme, apresentação musical e mesa redonda no Dia do Cinema Brasileiro, comemorado no dia 19 de junho.

A partir das 18h, haverá a cerimônia solene com autoridades e representantes da Secec e Box Cultural, seguida de um espetáculo da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro. Às 19h30, estreia o longa nacional Meu sangue ferve por você, com direito a um bate-papo com os atores da produção. No dia 20 de junho, a programação continua às 10h com uma masterclass sobre o mercado audiovisual com o diretor Felipe Lopes.

Os ingressos da sessão especial do filme serão distribuídos gratuitamente, por ordem de chegada. Duzentos dos ingressos disponíveis serão vendidos por R$5, que deverão ser comprados e retirados a partir do dia 15 de junho, às 17h, na bilheteria do Cine Brasília. Já para participar da curta aula, é necessário fazer uma inscrição, até o dia 17 de junho, pelo formulário forms.