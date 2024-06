Meteoro cruza céu de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; veja

Quatro estações da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) registraram um meteoro passando pelo céu de Monte Castelo, em Santa Catarina, e nos municípios de Santa Maria, Taquara e Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O registro foi capturado na noite de quinta-feira (13/6), por volta das 21h30.

"A triangulação proporcionou a determinação da órbita, que mostra o cinturão de asteróides como origem do meteoróide. A trejetória registrada começou sobre o município de Arvoredo, terrminando na fronteira entre os dois estados", explicou o Bramon.

A rede de monitoramento destacou que a existência de mais de uma estação de observação contribui para uma análise detalhada da trajetória e origem dos meteoros. "A triangulação entre as estações é crucial para determinar com precisão as trajetórias dos meteoros. A partir dessas trajetórias, podemos calcular as órbitas heliocêntricas dos meteoroides, o que é essencial para compreender sua distribuição e potencial de impacto com a Terra", pontuou o Bramon.



Veja o vídeo:

O que são meteoros?

Segundo a Nasa, meteoros são pedaços de matéria que entram na atmosfera da Terra. A fricção entre o pedaço de matéria e os gases na atmosfera o aquecem ao ponto de fazê-lo brilhar. A maioria dos meteoros brilha somente por um poucos segundos antes de queimar-se completamente sem atingir a superfície terrestre.