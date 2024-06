Luísa Sonza faz declaração polêmica sobre aborto: "Pena máxima para pai que abandona"

Reprodução/Instagram Luísa Sonza

Luísa Sonza utilizou as redes sociais nesta última segunda-feira (17), e rasgou o verbo sobre o famoso discurso utilizado por conservadores contra o aborto, em que se dizem a favor da ‘família’ e ‘a favor da vida’.

"Pena máxima para pai que abandona"

Através dos Stories do Instagram, a cantora do hit ‘Sagrado Profano’ refletiu em torno do ‘PL do aborto’ – projeto de lei que prevê que o aborto realizado após as 22 semanas seja equiparado ao crime de homicídio, mesmo em caso de estupro. "A galera aí tão a favor da vida, da família, essa coisa toda. Por que vocês não começam penalizando, com pena máxima, pai que abandona filho, que não paga pensão? Tem que ser a maior pena, mais de 20 anos", disse.

"Abandonar então, nem sei. Vocês podiam começar por aí, só pra começar, começando raso. Não sei se passou pela cabeça de vocês", declarou Luísa Sonza, que ainda alfinetou em seu desabafo sobre o assunto que se tornou vitrine para discussão nos últimos dias.

"Se vocês se preocupam tanto com a vida, vocês tem que começar a responsabilizar os pais dessa família e talvez até vocês. ‘Ah, minha família é maravilhosa. E o filho fora do casamento? Tem que pagar pensão e não é merreca. Ser presente", disse ela. "Tem vários problemas que vocês não estão levantando que não começa pela mamãe não, começa pelo papai. De crianças que já nasceram", pontuou.

