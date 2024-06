Mato Grosso do Sul decreta emergência por incêndios no Pantanal

O governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência por conta dos incêndios que se alastram na região há dias. O decreto publicado nesta segunda-feira (24/6) no Diário Oficial do estado tem prazo de 180 dias.

De acordo com o governo, a atuação precisa ser "mais célere e eficaz". Com o documento, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais em ações que envolvam resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução, sob coordenação da Defesa Civil do estado.

Além disso, os agentes de proteção ganham autorização para adentrar casas e prestar socorro, em caso de risco eminente. Eles podem também determinar evacuação em propriedade particular.

O período de seca que Mato Grosso do Sul vem enfrentando, com estiagem prolongada em grande parte do território, acarretou em um aumento exponencial dos focos de calor, o que fez com que as queimadas se espalhassem ainda mais.

No último sábado (22), vídeos do tradicional Arraial do Banho de São João, em Corumbá, viralizaram por mostrar uma "cortina de fogo" nas imediações do evento. A cidade é conhecida como "capital do Pantanal" por abrigar 60% do bioma e ser a zona urbana mais importante da região.



Neste ano, os incêndios florestais pantaneiros alcançaram recorde para o mês de junho. Desde o início do mês, 1.729 focos de incêndio foram identificados por satélite. Isso é quase quatro vezes mais do que o recorde anterior para o mês de junho, de 435 focos, em 2005.

Já entre 1º de janeiro e 20 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 2.628 focos de incêndio no bioma, o que representa um aumento de 1.818% em relação ao mesmo período do ano anterior.