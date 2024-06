Suspeito de ligação com Hamas é repatriado após decisão judicial

A Justiça Federal da 3ª Região, em São Paulo, autorizou a repatriação do palestino Muslim M. A Abuumar, 37 anos. Ele é suspeito de ter ligação com o grupo extremista Hamas e estava retido junto com a esposa grávida, o filho e a sogra no aeroporto de Guarulhos. Muslim foi barrado pela Polícia Federal quando desembarcou no Brasil vindo da Malásia, onde os familiares dele têm nacionalidade.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Federal informou que a Justiça entendeu como legítimos os motivos de impedimento, conforme acordos e convenções internacionais, e autorizou a repatriação do palestino. A família resolveu voltar para a Malásia no domingo (23/6), por vontade própria, depois de tomar conhecimento da decisão judicial.

"O processo de impedimento seguiu estritamente os acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário para combater ameaças terroristas", destacou a corporação.

Segundo a Federação Árabe Palestina do Brasil, Muslim é professor universitário e tem irmão no Brasil. Ele é também diretor do Centro de Pesquisa e Diálogo da Ásia e ativista da causa palestina. A organização argumentou que não há qualquer indício de atividade ilícita do palestino.

