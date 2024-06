Enfermeira fugiu após perder R$ 25 mil no jogo do tigrinho e ser pressionada por agiotas

A enfermeira Gabriely Sabino, 23 anos, estava sendo pressionada por agiotas após perder R$ 25 mil no "Jogo do tigrinho". A jovem desapareceu após sair da casa dos pais em Piracicaba (SP) no dia 14 de junho e foi encontrada nem Campo Grande (MS) na última sexta-feira (21/6). Segundo o advogado da família, a enfermeira trocava mensagens com uma moradora do município mato-grossense, que disse que a acolheria no momento de desespero pela dívida. Então, a jovem comprou uma passagem e fugiu da cidade onde morava sem avisar ninguém.



"Ela assumiu que se endividou com o jogo do tigrinho e estava devendo em torno de R$ 25 mil para agiotas. A Gabriely não teve coragem de contar para os pais a situação que estava passando e viajou. Ela estava sendo pressionada, mas não revelou quem são os agiotas. A família está muito aliviada, estavam todos desesperados", contou o advogado José Oscar Silveira Junior ao g1.

O desaparecimento de Gabriely era investigado pela Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba. Foi a própria jovem que entrou em contato com a família pedindo para que os pais fossem buscá-la no aeroporto de Guarulhos. A família temeu que fosse uma emboscada, mas encontrou a filha bem.